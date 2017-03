Protesto TRT realiza nesta sexta-feira ato público em defesa da Justiã do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, alinhado com todos os Tribunais Trabalhistas do País, realiza nesta sexta-feira (31), à partir das 10 horas, um ato público em defesa da Justiça do Trabalho. A manifestação irá acontecerá em frente ao Fórum Trabalhista Senador Ramez Tebet, em Campo Grande, e se repetirá na mesma data em vários estados do País.

A ideia é conclamar a população para a relevância dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho à sociedade, atuando na pacificação de greves e no equilíbrio da relação entre capital e trabalho, visando à garantia dos direitos sociais em sintonia com a necessária preservação da atividade econômica.

Além de alertar para a constante ameaça de fragilização da Justiça do Trabalho por meio de cortes orçamentários, o Ato Público também marcará o lançamento de uma campanha nacional idealizada pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho Coleprecor), cujo objetivo é evidenciar que os direitos de patrões e empregados só estarão garantidos com um Judiciário Trabalhista forte e atuante.

Com o lema "Justiça, nosso trabalho", a campanha será veiculada nas redes sociais enfatizando a importância desta Especializada e dos demais órgãos que atuam na aplicação da legislação trabalhista.

A manifestação tem o apoio do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul e da Amatra XXIV - Associação dos Magistrados do Trabalho de Mato Grosso dos Sul.