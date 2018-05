'17ª' Turma de Capacitação Profissional reúne 300 alunos na Uniderp ""Cada um aqui nasceu para colocar uma medalha de ouro no peito", disse o prefito de Campo Grande durante abertura do evento"

A 17ª turma do Curso de Capacitação Profissional da Prefeitura de Campo Grande, coordenado pela Subsecretaria Municipal de Políticas para a Juventude, foi recebida nessa segunda-feira, na Uniderp, para uma aula inaugural, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do titular da Subjuv Maicon Nogueira e do reitor da Universidade, Taner Douglas.

Ao todo, cerca de 300 pessoas participam do curso, que promove o desenvolvimento do jovem como cidadão, dentro da sociedade e no mercado de trabalho, por meio de palestras, dinâmicas e oficinas aplicadas por especialistas em diversas áreas e que possuem conhecimento de técnicas de coach, proporcionando melhor desempenho no aprendizado.

Para o prefeito da capital sul-mato-grossense, a construção e a abordagem proporcionada pelos palestrantes visa mostrar para os estudantes que os benefícios são a curto, médio e longo prazo.

“Estamos possibilitando algo para vocês para que possam perceber a diferença daqui a 10 anos. Mas é preciso correr e aproveitar as chances. Cada um aqui nasceu para colocar uma medalha de ouro no peito. Agora é preciso treinar para alcançar os objetivos”, disse Marquinhos Trad.

O subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, destacou a importância da participação dos jovens para o crescimento psicossocial e o aprendizado de técnicas sobre o mercado de trabalho que poderão contribuir com a formação profissional, aumentando as chances de conseguir uma boa colocação ou melhorando o serviço no próprio local de trabalho.

“Quero que todos vocês absorvam o máximo de informação porque isso vai mudar a vida de cada um aqui. Faço um desafio e acredito que na sexta-feira não vai aparecer ninguém e me falar que não gostou do curso”, desafiou Nogueira.

Evento reuniu cerca de 300 jovens. Foto: Divulgação

Entre as políticas adotadas pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude está a busca pela ampliação do acesso dos jovens em cursos de formação e qualificação profissional para que possam ter oportunidades de garantir um futuro melhor. Neste sentido, as parcerias público-privadas permitem que os órgãos públicos melhorem o atendimento para toda a sociedade.

“Essa parceria com a Subsecretaria só tende a crescer cada vez mais. Ficamos felizes de poder contribuir com a formação de jovens e proporcionar melhor condição de vida a cada um deles”, ressaltou o reitor da Uniderp, Taner Douglas.

O evento de ontem contou com a participação do vereador e palestrante, Betinho; do coordenador de ações da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Wilson Lands; do presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Hércules Maymone, Khristofer Rizzo e do coordenador pedagógico da referida escola, professor Waldemir Ribeiro Acosta.