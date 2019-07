Unidade Básica de Saúde UBSF Maria Aparecida Pedrossian passa por reforma e adequações para melhorar atendimento

A Unidade Básica de Saúde (UBSF) MAPE, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, está sendo completamente reformada e recebendo as adequações necessárias na parte estrutural para melhorar as condições de trabalho para os servidores e atendimento da população. A obra orçada em R$171 mil tem prazo de ser concluída em 90 dias.

Durante o período de execução da obra, alguns serviços deverão ser redirecionados para unidades próximas, porém não haverá necessidade de fechamento integral da unidade. Nesta sexta-feira (12), a sala de vacina não estará funcionamento e não haverá dispensação de medicamentos. Todos os pacientes estão sendo comunicados.

Estão previstas intervenções em toda a unidade, entre elas a revisão da cobertura, que inclui a troca de telhas danificadas ou até mesmo com pequenas avarias, estrutura de madeira, troca de calhas e rufos e o prolongamento da estrutura metálica interna, além da pintura interna e externa da unidade

Devem ser executados também serviços para adequar a unidade às normas de acessibilidade vigentes, sendo necessária a troca e nivelamento do piso de toda a unidade, evitando assim a existência de obstáculos como pequenos degraus ou desnível entre as salas e consultórios, por exemplo.

Está prevista ainda a adequação do balcão da recepção, adequação dos banheiros para Portador de Necessidades Especiais (PNE) e substituição de todas as portas para facilitar o acesso de pacientes cadeirantes.

Entre os demais serviços complementares previstos estão: readequação elétrica de alguns ambientes, adequação do banheiro da farmácia, troca de azulejos, impermeabilização de superfícies para resolver problemas de infiltração, execução de abrigo para gás de cozinha (GLP) e instalação de pontos de ar-comprimido e oxigênio.

Para a parte externa da unidade estão previstas algumas intervenções, como o corte de árvores com risco de queda, readequação da calçada e reforma parcial e pintura do muro.