Universidade UCDB é reconhecida pela ONU e Governo brasileiro como exemplo de sustentabilidade

Água captada das chuvas é reaproveitada na manutenção dos jardins da UCDB Foto: UCDB

A preocupação com o meio ambiente adotada nas recentes construções da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), de Campo Grande (MS), não apenas garante o reuso dos recursos naturais, mas acaba de render um prêmio nacional à Instituição. O sistema de captação de água da chuva para reaproveitamento foi uma das 125 iniciativas brasileiras a receber o reconhecimento de “Boas Práticas A3P”, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente e Organizações das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente.

Com resultados concretos e positivos, essas atitudes servem para inspirar outros gestores, como prefeitos e secretários, a implementarem programas de sustentabilidade. A divulgação ocorre pelo programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) pelo site http://a3p.eco.br.

A ideia de reaproveitamento da água na Católica surgiu com a construção da Igreja São João Bosco, em 2015, e repetiu-se no Bloco D, em 2017, e no Pátio UCDB, em 2018. A água da chuva que cai nos telhados é encaminhada para reservatórios e utilizada na lavagem das calçadas, manutenção dos jardins e nos banheiros (mictórios).

“A instalação da estrutura de captação nos novos prédios do campus possibilitou, além de uma maior conscientização ambiental entre os estudantes, uma economia significativa de água. São aproximadamente 50 mil litros de água reaproveitados, armazenados em dois reservatórios — o que equivale ao consumo de três dias de água no bloco D da Instituição”, destacou o Pró-Reitor de Administração, Herivelton Breitenbach. A água passa por um filtro para tratamento antes de ser encaminhada para os banheiros.

Para o Reitor da UCDB, é motivo de muita satisfação o reconhecimento de órgãos tão relevantes. “Lançamos no ano passado o projeto de Universidade Verde, justamente para incentivar, estimular e adotar práticas sustentáveis. Esse sistema de captação de água pluvial é um deles, que tem nos dado resultados importantes na economia desse recurso natural. Além disso, temos outras ações, como a diminuição considerável do uso de copos plásticos, a reutilização de papéis e tudo isso faz com que ajudemos na preservação da Casa Comum, como o Papa Francisco refere-se ao nosso planeta”, destacou.