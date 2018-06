Mestrados e Doutorados UCDB e TRT-MS lançam dicionário sobre saúde e segurança do trabalhador nesta quarta-feira

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), por meio do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, promove no dia 20 deste mês, o lançamento do “Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador — Conceitos, Definições, História e Cultura”. Entre as instituições parceiras do evento está o Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (TRT 24ª Região), a cerimônia será realizada no auditório do órgão, em Campo Grande.

Sob organização de René Mendes, médico referência na área do trabalho tanto no Brasil quanto na América Latina, o livro é um guia para os profissionais que atuam com a saúde e qualidade de vida do trabalhador. Em 1.280 páginas, a publicação traz 1.236 verbetes e 1.049 verbetes temáticos que explicam o significado de vários termos relacionados às doenças, métodos de trabalho e instrumentos de pesquisa.

Durante um ano o material foi confeccionado para a elaboração do dicionário e, ao todo, 522 autores de todo Brasil contribuíram com esse processo. Em Mato Grosso do Sul, duas profissionais da área da saúde foram convidadas e escreveram alguns verbetes: a coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da UCDB, Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães e a terapeuta ocupacional egressa da Católica Me. Lilian Varandas.

Segundo Liliana, essa é a primeira obra no mundo que elenca verbetes relacionados a saúde e segurança no trabalho e vem para dar suporte na atuação dos profissionais: “Como são várias profissões ligadas ao tema — sociólogos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e, até mesmo, advogados — a questão do trabalho é entendida por diferentes óticas e a publicação tem como intuito orientar e auxiliar os profissionais nas práticas diárias, seja na sala de aula, na pesquisa ou na atuação de cada área. Acredito que é algo que vai melhorar, ainda mais, o desempenho de cada especialidade”.

Programação

O evento tem início, às 18h30, com a palestra “A crescente complexidade das questões de saúde e segurança no trabalho e a necessidade de novas abordagens” que será ministrada por René Mendes. Após isso, será realizada a cerimônia de lançamento do dicionário. A realização do evento será no auditório do TRT 24ª Região, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, nº208, Bairro Jardim Veraneio.

Além do TRT, também apoiam o lançamento do livro o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro) do Ministério do Trabalho, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul (Sesi MS).