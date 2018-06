Evento UCDB em parceria com a Assembleia Legislativa debate enfrentamento à violência contra o idoso

Em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e outras instituições, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, irá realizar o “III Seminário estadual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa”. O evento será na próxima terça-feira (19), às 13h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) — Avenida Mato Grosso, nº4682.

Na data, serão ministradas três palestras: “Violência contra pessoas idosas: o que governo e sociedade precisam saber para enfrentá-la?”; “Negligência, depressão e suicídio de pessoas idosas: um olhar sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento humano” e “Violência contra pessoas idosas como fenômeno multicausal e multifacetado e o papel dos órgãos de defesa”.

Ainda durante o evento também será realizada uma mesa redonda com o representante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), secretário Antônio Carlos Videira. Com vagas limitadas, os interessados em participar do seminário, devem preencher gratuitamente a ficha de inscrição on-line. Para obter mais informações sobre o evento, entre em contato por meio do número (67) 3389-6472.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.