Graduação UCDB Idiomas abre as portas para que alunos levem familiares e amigos para participarem das aulas

Alunos da UCDB Idiomas levaram familiares e amigos para participarem das aulas Foto: UCDB

Até sexta-feira (25), a UCDB Idiomas realiza uma semana de atividades em alusão ao Dia Internacional da Família, comemorado no dia 15 deste mês. Nesse período, as portas do programa de extensão permanecem abertas para que cada aluno leve um visitante para participar com ele de uma aula do curso em que está inscrito.

Segundo a coordenadora pedagógica da UCDB Idiomas, Angela Cristina do Rego Catonio, o acadêmico pode convidar qualquer pessoa, seja parente ou amigo, independentemente se ela possui ou não domínio do idioma em questão. Ainda, de acordo com a docente, a iniciativa trata-se de uma prática pedagógica e este é o terceiro ano que a semana é realizada.

“Nosso intuito maior é que os alunos pratiquem a língua que estão aprendendo, pois uma coisa é estar em sala de aula e conversar com os colegas e outra, completamente diferente, é ter que se comunicar com uma pessoa que não frequenta o mesmo ambiente. Percebemos que os acadêmicos se esforçam mais ao elaborar as frases para que o convidado entenda do que se trata e isso é muito positivo”, comentou Ângela.

Para promover essa interação entre os alunos e os convidados, os professores desenvolvem atividades de integração e trabalhos que motivem os alunos e visitantes a ouvirem, falarem e pensarem no idioma estudado. A semana teve início no sábado (19), quando além do conteúdo normal, foram realizadas dinâmicas entre os convidados e os estudantes.