Evento UCDB lança maior festa junina universitária de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira

Hugo e Guilherme é a principal atração da Festa Junina UCDB 2019 Foto: UCDB

A Festa Junina UCDB 2019 já tem data marcada: 8 de junho. O evento será lançado nesta sexta-feira (29), no bloco A do campus Tamandaré, durante o intervalo das aulas, de manhã, às 9h, e, à noite, à 20h30, com o show do cantor sertanejo Lucas Benício.

Este ano, a maior festa junina universitária de Mato Grosso do Sul traz como atração principal a dupla goiana Hugo e Guilherme. Os cantores seguem na música desde 2015, com sucessos como “Conveniência”, “Na maldade” e “Imagina”. Além de terem conquistado todo o Brasil, eles já têm uma afinidade com a capital sul-mato-grossense onde gravaram o terceiro DVD — “No pelo em Campo Grande”. A dupla dividiu o palco com Henrique e Juliano e Marília Mendonça e apresentou os novos hits “Teste da mãozinha” e “Toda ida pede volta”.

Como parte do calendário de eventos da cidade, a Festa Junina da UCDB também oferece comidas e bebidas típicas da época, em barracas comandadas pelos acadêmicos formandos, que aproveitam para contabilizar recursos para a formatura.

Ingressos a venda

Os convites podem ser adquiridos online por meio do site www.santoshow.com.br, ou presencialmente, na lanchonete Gugu Lanches e na UCDB Store — localizada na entrada principal do campus Tamandaré. Para o público em geral, no 1º lote, os ingressos para a pista são disponibilizados a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada). Já para a área premium — espaço em frente ao palco com open bar de cerveja, refrigerante e água — o valor cobrado no 1º lote é de R$ 100 (inteira) e R$ 75 (meia entrada).

Acadêmicos da Católica vão poder adquirir os ingressos com preços especiais a partir desta sexta-feira (27) até o dia 26 de abril, no campus Tamandaré. Será cobrado apenas R$ 10 para a pista, preço bem menor do que o praticado no ano anterior, quando o ingresso para aluno da UCDB foi vendido a R$ 15. Vale enfatizar que cada discente poderá adquirir apenas um convite por esse valor, ao apresentar o número do RA.