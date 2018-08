Graduação UCDB participa da terceira feira de profissões do colégio Nossa Senhora Auxiliadora

Alunos visitam stands dos cursos da Universidade Católica Dom Bosco Foto: UCDB

Coordenadores, professores e acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco participaram, na sexta-feira (24), da terceira edição da feira de Profissões do colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Campo Grande. Cada curso levou uma amostra do que é feito nos laboratórios, trabalhos de arquitetura, ciências biológicas, farmácia, engenharias, biomedicina, entre outros.

“A Feira é importante para nós, porque vamos preparando os alunos desde o nono ano, eles participam da mesa redonda, dos stands e das visitações. Os alunos da educação infantil ao oitavo ano também participam no sentido de estarem conhecendo e agregando valores naquilo que vão assimilando e aprendendo do dia a dia na sala de aula”, destacou a diretora do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Irmã Elizabeth Miranda Benevides.

Uma amostra do laboratório de Farmácia da UCDB foi montada para que os alunos pudessem verificar uma parte do trabalho elaborado. “O aluno pode conhecer um pouquinho sobre o que se desenvolve no laboratório, as ocorrências de reações químicas, informações sobre o uso de medicamentos, sobre a dosagem de medicamentos, sobre o uso de plantas medicinais”, explicou a coordenadora do curso de Farmácia, Marla Riberio Arima.

Os cursos de engenharias também demonstraram um pouquinho da atuação. “Eles ficam super empolgados quando a gente mostra os projetos, veem um circuito funcionando, um motor levantando uma rampinha simulando um processo de automação. Dessa forma é um pouco mais fácil de explicar para eles o que é um curso de engenharia”, explicou o coordenador do curso de Engenharia de Computação, Edivaldo Francisco Freitas Lima.

“É um momento de escolha e essa feira das profissões ajuda muito a gente a decidir qual curso fazer. Pois, uma coisa que a gente acha de um curso, depois de ouvir a palestra e passar pelos estandes, as vezes não era aquilo que a gente pensava e aprende outras coisas novas”, destacou a aluna Natália Lopes de Oliveira.