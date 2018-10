Saúde UCDB PLAY: Nutricionistas mostram a importância da alimentação saudável

Sugestão servida no café da manhã ou para sobremesa Foto: UCDB

Em qualquer estágio da vida é importante procurar um Nutricionista para uma avaliação daquilo que consome diariamente e ter uma alimentação saudável, conforme recomenda a nutricionista, Paula Alessandra da Silva. O UCDB PLAY desta semana destaca dois casos, um adulto que já iniciou o acompanhamento e uma criança que acaba de buscar ajuda.

“Desde o café da manhã, podemos nos alimentar corretamente combinando alimentos que temos em casa no dia a dia, como um ovo cozido ou mesmo o bom é velho pão integral com manteiga, um copo de leite e uma fruta”, destaca.

Ela ressalta que no almoço, o mesmo deve ocorrer abusando de verduras e legumes. “Lembrar sempre que é preciso ter cinco cores no prato, e seria mais apropriado comer a fruta inteira com suas fibras ao tomar um suco. O exercício físico também deve estar presente no dia a dia”.

A Nutricionista Paula Alessandra da Silva sugere outras receitas para que você tenha um variado cardápio e possa ter uma alimentação saudável.

Receitas testadas e sugeridas pela nutricionista

Bolo de Banana tamanho família

3 bananas grandes maduras

4 ovos

1 xícara de farinha de arroz integral

½ xícara de farelo de aveia

½ xícara de farinha de linhaça

¾ xícara de óleo de coco

1 xícara de açúcar de coco

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Essência de banana a gosto

Overnigth oats

Essa é uma sobremesa ou lanche de camadas.

Coloque 1 colher de sopa de aveia em um copo (300 ml)

Depois 5 colheres de iogurte natural

Coloca uma fruta da estação picada (pode acrescentar também frutas secas, como damasco, passas ou ameixas)

Cubra com uma colher de sopa de granola.

Tampe e deixe na geladeira por uma noite.

Sorvete

Congele uma banana bem madura já sem casca e picada

Assim que congelar bata em um processador com a fruta que preferir (morango, manga, abacaxi)

Para ficar mais cremoso coloque uma colher de leite em pó

Brigadeiro de Banana com cacau

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 banana grande

3 colheres (sopa) rasa de leite em pó desnatado

Primeiro amasse bem a banana e coloque dentro de uma panela

Misture em fogo baixo até que ela vire uma pasta grossa

Adicione o outro ingredientes, sempre mexendo.

Desligue o fogo quando o doce começar a desgrudar da panela, igual o ponto do brigadeiro tradicional

Torta de couve flor

Bata no liquidificador:

1 ovo

50g de couve-flor cozida

1 colher de requeijão cremoso

Para o recheio use:

Frango desfiado

Brócolis picado (pode ser cru)

Cenoura ralada

Tomates cereja

Mussarela ralada

Sal a gosto

orégano

Leve ao forno em 200º de 30 a 35 minutos

