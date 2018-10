Universidade UCDB realiza workshop voltado para criação de personagens de videogame

Workshop foi realizado no anfiteatro do bloco M do campus Tamandaré Foto: UCDB

Com o tema “Do concept ao render”, foi realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) um workshop voltado para acadêmicos de Design e de Comunicação Social (Publicidade e Propaganda e Jornalismo) com a proposta de ensiná-los o processo de criação de personagens para videogame, especificamente para empresas de jogos Tripe-A e colecionáveis.

Ministrada pelo escultor digital Renan Assunção, a oficina também trouxe para os participantes um pouco do cenário do mercado de trabalho nesta área. Segundo o profissional convidado, todo o conhecimento referente à indústria do entretenimento é interessante, ainda mais, quando aliado à Universidade, já que isso é algo que chega aos poucos no Brasil.

“Quando se fala no nosso país, o entretenimento de jogos colecionáveis é algo de difícil acesso — um cenário bem diferente do que se vê no exterior. Em outros países, a relação e a forma de trabalhar que essas empresas exigem dos profissionais são bem peculiares. Por isso fiz questão de trazer essa realidade para os acadêmicos, é importante que quem deseja embarcar nesta área conheça os melhores caminhos e meios”, esclareceu Renan.

Para a coordenadora do curso de Design, Maria Helena Benites, a área discutida é um campo muito procurado hoje em dia, por isso a iniciativa de trazer o assunto até os acadêmicos. “Percebo que o tema chega a ser uma tendência do Design, pois vários alunos que ingressam na graduação estão em busca desses cenários de games. Além de atender esses acadêmicos, também quisemos mostrar para àqueles que ainda têm dúvidas relacionadas ao campo de atuação que desejam seguir que esta pode ser uma opção”, pontuou Maria Helena.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.