Universidade UCDB recebe reitores e diretores de instituições salesianas de todo o mundo

Liderança e gestão é o tema do encontro Foto: UCDB

Novos diretores e integrantes dos conselhos de reitoria das Instituições Salesianas de Educação Superior (IUS) participam, de 24 a 28 de setembro, do primeiro módulo do curso para Diretivos das IUS, que será realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Estão inscritos representantes de instituições de 12 países.

A capacitação tem o objetivo de favorecer a inserção dos novos diretores, salesianos e leigos, por meio de processos adequados de formação. Nos cinco dias de curso, temas como contexto mundial da educação superior, ferramentas de gestão, ética e modelos institucionais são alguns dos temas debatidos.

A abertura do evento será no dia 24, às 8h30, no anfiteatro do bloco M (Clínicas-Escola), com a participação do Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, do coordenador geral das IUS, Pe. Marcelo Farfán, e do coordenador das IUS América, Ir. Mario Olmos, entre outros.

O segundo módulo acontece de 23 a 27 de setembro de 2019, na Universidade Politécnica Salesiana, em Quito (Equador).