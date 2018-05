Conhecimento UCDB recebe visita dos estudantes do Colégio Cecamp

Alunos do ensino médio conheceram a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro Foto: UCDB

Alunos do Colégio Cecamp visitaram, nesta terça-feira (15), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Acompanhados por uma professora, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura oferecida pela instituição por meio do Dia de Campus.

O passeio começou no período da manhã pela Fazenda-Escola onde os estudantes puderam saber mais a respeito dos cursos de Zootecnia e Agronomia e conversaram com o professor Cleber Júnior Jadoski. Já no campusTamandaré, o grupo visitou o Laboratório de Solos do curso de Engenharia Civil, a Metal-Mecânica, o bloco de Biossaúde onde conheceram os laboratórios de Anatomia Humana e Invertebrados e também o Laboratório de Farmácia – Núcleo de Desenvolvimento Farmacotécnico (NDF) onde aprenderam sobre a manipulação de remédios.

Durante a tarde, os alunos conheceram a Paróquia Universitária São João Bosco, a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro e o bloco ADM da Católica. Os estudantes passaram também pelo Núcleo de Prática Jurídica (Nuprajur), pela Clínica-Escola e pelo Hospital Universitário, onde os acadêmicos podem aprender na prática e oferecem atendimento gratuito à comunidade.

Uma das alunas que participou da visita à UCDB foi Keren Ribeiro. Ela pontuou a importância do Dia de Campus para ampliar a visão dos estudantes e fazer com que eles conheçam mais a respeito de cada profissão. “Ao estar na Universidade pude me conhecer melhor e, além de ter certeza de qual carreira quero seguir, pude ter certeza de qual não quero. Enquanto alunos, isso nos ajuda a limitar as opções de cursos e decidirmos a graduação que queremos com mais facilidade”, comentou Keren.

O Dia de Campus é promovido pela Área de Relacionamentos (SeR) da Católica e vem para auxiliar os alunos do ensino médio a escolherem qual graduação cursar. Escolas interessadas em trazerem os estudantes para participar da ação, podem agendar a visita por meio do número (67) 3312-3562.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.