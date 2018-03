Uems sedia I Congresso Nacional de Língua Inglesa em Campo Grande

No sábado (10.3) a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade Campo Grande, sediará o I Congresso de Língua Inglesa do Mato Grosso do Sul, realizado pelo Braz-Tesol MS.

O evento é realizado em uma parceria inédita entre a Universidade e a BRAZ-TESOL MS, a maior associação de professores de inglês do Brasil.Durante todo o dia serão realizadas palestras e oficinas voltadas para acadêmicos, professores das redes pública e privada, diretores, gestores e demais profissionais de Língua Inglesa.

O evento contará com a presença das maiores editoras mostrando as novidades em materiais didáticos no mercado editorial.

A palestra de abertura será do assessor de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica da UEMS, professor doutor Ruberval Maciel, com o tema “Translanguaging And Critical Multiliteracies: Emergent Perpectives In English Language Teaching”.

As inscrições podem ser realizadas pelo site, com o valor de R$ 30,00, que pode ser paga no dia do evento. Acadêmicos, professores ou funcionários da Uems têm cortesia e não pagam, mas precisam se inscrever no site. Mais informações na página do evento. Confira a programação.