Refis Últimos dias para aproveitar desconto de até 85% no Refis da Prefeitura

Essa é última semana para que os contribuintes possam aproveitar os descontos de até 85% no reparcelamento de dívidas com a Prefeitura de Campo Grande, na segunda etapa do Refis. Neste mês, cerca de 11.600 contribuintes procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos e aproveitar o desconto de 85% nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado, terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.A cozinheira Neusa Portilho da Silva, 50 anos, aproveitou o incentivo do 13º salário para dar entrada na renegociação de sua dívida. “Vim procurar a Prefeitura por causa do desconto. Estava aguardando há dois anos essa oportunidade para regularizar minha situação. Por mais que minha dívida seja pequena, queria resolver isso logo. Vou ver o que dá para fazer e eu poder parcelar. Quero dar uma entrada e parcelar o restante porque recebi meu 13º e isso me ajudou bastante”, disse. Ela ainda mandou um recado para a população: “Aproveite a oportunidade!”.Lozano Moura Araújo, 31 anos, ressaltou que o bom desconto foi de grande incentivo para negociar seu débito. “Vim negociar minha dívida por causa do desconto e das facilidades de parcelamento. Recebi o 13º agora e quero dar uma entrada com esse dinheiro. Os descontos estão muito atraentes e mesmo parcelando, são quase 70% de desconto. Estou aproveitando essa oportunidade para ficar quite com a Prefeitura. Quero entrar o ano sem nenhuma dívida”, enfatizou.

Assim como aconteceu na 1ª etapa do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) está reforçada e ficará à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 30 de novembro.