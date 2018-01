Educação Últimos dias para prazo de transferências para a UCDB com até 25% de desconto e para portadores de d

Últimos dias para acadêmicos de outras instituições de ensino superior ingressarem na Universidade Católica Dom Bosco com até 25% de desconto durante todo o curso e isenção na primeira matrícula. O prazo termina na próxima quarta-feira (31), assim como a data para que portadores de diploma façam matrícula em uma nova graduação presencial.

Para garantir o desconto de 25% nas mensalidades, o acadêmico transferido deverá efetuar o pagamento até o dia 5 de cada mês. Já o pagamento realizado até o dia 10 terá uma redução de 20% e até o dia 15 será concedido desconto de 15%.

Os interessados em solicitar a transferência para a UCDB devem acessar o site da Instituição, solicitar na Secretaria Acadêmica a análise de currículo e apresentar pessoalmente os seguintes documentos: histórico escolar da instituição de ensino superior anterior; programa das disciplinas cursadas (ementas); sistema de avaliação; grade curricular; portaria de autorização do curso de origem; atestado de matrícula do semestre anterior e o histórico de conclusão do ensino médio (modelo 19).

Portadores de diploma

Quem já tem graduação também tem vantagens em estudar na UCDB. Egressos da Católica têm 30% de desconto nas mensalidades pagas até dia 5 de cada mês, a aprtir da segunda parcela do semestre. Profissionais formados em outras instituições têm 20%, nas mesmas condições. Nesse desconto já está contemplado a antecipação (10% para pagamentos até dia 5 e 5% até dia 10 de cada mês) e não é cumulativo com outros descontos e bolsas.

Para obter mais informações entre em contato com a Secretaria Acadêmica por meio do telefone (67) 3312-3315. A área fica no bloco Administrativo do campus Tamandaré e está aberto para atendimento ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h