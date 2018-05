Extensão UMI promove apresentações culturais e palestra em homenagem ao Dia das Mães

Entre as apresentações culturais, foi realizada a peça teatral "Mãe Coruja"

Em comemoração ao dia das mães (13 de maio), nesta quinta-feira (10) a Universidade da Melhor Idade (UMI) — programa de extensão da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) — realizou uma série de apresentações culturais e promoveu uma palestra com o tema “Envelhecimento e felicidade”.

No auditório multidisciplinar, localizado no bloco M, o grupo teatral "Teatro universitário de idosos ativos” (TUIA) apresentou a peça intitulada “Mãe coruja”, quando simularam a importância da presença da mãe na vida de um filho.

Além da apresentação de teatro, os estudantes também realizaram uma de dança, que foi coreografada pela professora da UMI, Cláudia Diniz. Na data, a docente apontou a importância da atividade física na melhor idade: “A dança é capaz de gerar uma série de benefícios para a promoção da qualidade de vida dos idosos. Ela potencializa a socialização e as relações interpessoal e intrapessoal”.

A aluna da UMI Eden de Fátima Rosa de Araújo, de 64 anos, foi uma das participantes do grupo de dança e se emocionou ao relatar a felicidade de ter participado do evento com a presença da filha que foi prestigiá-la. “Foi maravilhoso! Eu amo a dança e fiquei muito feliz que minha filha pode sair do trabalho e vir me ver dançar. Antes era eu que ia na escola ver as apresentações dela e agora foi a vez dela de vir na minha”, comentou.

Formada há quatro anos pela UMI, a ex-aluna Edir Carvalho Mota, de 77 anos, continua participando das atividades e conta que adora ainda fazer parte do grupo. “Me sinto tão bem em fazer parte da UMI e da apresentação do dia das mães. Foi aqui que eu comecei toda a minha vida e hoje eu participei da dança e do teatro. Fico realizada, porque adoro e quando criança não tive a oportunidade de fazer esses tipos de atividades”, comemorou.

Mais informações a respeito da Universidade da Melhor Idade, podem ser obtidas na secretaria do programa, que fica no saguão do bloco B, das 13h às 17h. Interessados também podem ligar no número (67) 3312-3427.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.