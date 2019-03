Religião e Cultura Único exemplar da Bíblia em braile no Centro-Oeste é exposto na UCDB

Bíblia em braile é exposta no bloco Administrativo da Católica Foto: UCDB

O livro mais lido do mundo, a Bíblia Sagrada, têm edição especial exposta no bloco Administrativo da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). As sagradas escrituras estão em braile e pertencem ao acervo da Biblioteca Municipal do Horto Florestal. Por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e a área de Cultura e Arte da Instituição, os volumes ficarão expostos ao público por duas semanas.

Além dos livros com o Antigo e o Novo Testamento, oito telas de pinturas sensoriais também estão expostas. Os artigos fazem parte do projeto Biblioteca Acessível, coordenado por Sônia Aparecida Lins de Queiróz. “Este exemplar da Bíblia em braile é o único do Centro-Oeste. Trata-se de uma versão ecumênica da obra, que contempla todas as religiões. Ali estão todos os Livros que encontramos na versão tradicional. No total, são 39 volumes, mas trouxemos apenas 24 para divulgar ao público esse material”, destacou.

A UCDB é o terceiro lugar a receber a exposição, que passou pelo Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florisvaldo Vargas (Ismac), em 2017, e na Igreja Perpétuo Socorro, neste ano. A Bíblia já foi traduzida para mais de 3 mil idiomas e ocupa a posição de livro mais lido do mundo há mais de 50 anos, de acordo com o blog da Editora Saraiva. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de edições da obra já tenham sido vendidas.