Capital Unidades de Saúde recebem reparos e manutenção preventiva

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) iniciaram nesta semana uma força-tarefa com objetivo de realizar a manutenção preventiva em quatro unidades de saúde de Campo Grande. Inicialmente, os reparos destes locais serão feitos de forma paliativa para evitar problemas maiores no futuro, até que seja possível se fazer uma intervenção definitiva, o que já está em analise.

Desde o início da semana, as equipes trabalham de forma simultânea na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Moreninha, Unidade Básica de Saúde (UBS) Serradinho, UBS Lar do Trabalhador e UPA Vila Almeida, executando os reparos na parte estrutural, revisando a fiação elétrica e hidráulica e trocando portas com defeito.

Na UPA Moreninha, por exemplo, as equipes colocaram novamente em funcionamento dois banheiros que estavam interditados devido à falta de manutenção.

De acordo com o chefe de manutenção da Sesau, Dejair Nabhan, o trabalho nestas unidades devem ser concluídos até a próxima semana e outras frentes serão montadas para executar os serviços em outras unidades que estão em situação precária.

Além da equipe da Sesau, a manutenção e reparo estão sendo feitos com auxilio de funcionários da Secretaria de Obras.