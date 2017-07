Uniderp Uniderp Agrárias promove qualificações de férias gratuitas "Faculdade da capital promove qualificações de férias gratuitas para quem desejadesenvolver novas habilidades pessoais e profissionais."

Foto: Reprodução web

Nesta sexta-feira (28), a partir das 9h, a Uniderp Agrárias promove qualificações de férias gratuitas para quem desejadesenvolver novas habilidades pessoais e profissionais. São 160 vagas em quatro minicursos, nas áreas de gastronomia, primeiros socorros, nutrição e produção de sabonete. As inscrições podem ser realizadas pelo linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH8hhsFm7Rm5hx_oPTUhJJpxuECYiPNfKJoOVPiw7dEn0VTw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true.

As capacitações serão ministradas por professores da instituição e possuem duração de, no máximo, quatro horas. Todos os alunos receberão certificado de conclusão e, para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos. Mais informações pelo telefone (67) 3309-6500, 99248-8532; 99246-3143. Confira a programação dos cursos gratuitos.

28 de julho (sexta-feira)

Das 9h às 11h | Primeiros socorros

Das 9h às 10h30 | Produção de sabonete

Das 9h às 11h | Nutrição, exercício físico e estética

Das 16h às 20h | Curso básico de Risoto

SERVIÇO

Cursos gratuitos na Uniderp

Data: 28 de julho (sexta-feira)

Endereço: Unidade Agrárias – R. Alexandre Herculano, 1400

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH8hhsFm7Rm5hx_oPTUhJJpxuECYiPNfKJoOVPiw7dEn0VTw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

Informações: (67) 3309-6500, 99248-8532; 99246-3143

(Com assessoria - Cidiana Pellegrin)