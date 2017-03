Uniderp oferece exames odontolÃ³gicos gratuitos para portadores de deficiÃªncia

Ação Uniderp oferece exames odontológicos gratuitos para portadores de deficiência

O Complexo Policlínico Odontológico da Uniderp iniciou os atendimentos gratuitos para pessoas com deficiência. No espaço, são oferecidos serviços de limpeza dental, ensino da técnica de escovação, aplicação de flúor e de selantes dentais, restauração, tratamento para gengiva, extração e exame de diagnóstico do câncer bucal. O atendimento acontece exclusivamente às terças-feiras, às 13h30, e os agendamentos podem ser feitos de segunda a sexta-feira, pelos telefones; (67) 3348-8150 ou 3348-8151.

Quem pode?

O público beneficiado inclui pessoas com síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, déficit de inteligência, Parkinson, Alzheimer, alterações congênitas, síndromes genéticas e deficiências de audiocomunicação (mudos e surdos). “O atendimento contempla todas as idades, de bebês – a partir dos seis meses – até os idosos”, acrescenta a professora do curso de Odontologia da Uniderp, Renata Belchior Barros. Em 2016 foram efetuados mais de mil atendimentos a pacientes com necessidades especiais.

Exames

Orientações de higiene dental, diagnósticos e tratamentos clínicos são alguns dos procedimentos desenvolvidos por acadêmicos de Odontologia supervisionados por seus docentes. Além disso, os alunos confeccionam instrumentos de adaptação para acomodar os pacientes na cadeira de atendimento.

“O manejo de pessoas com deficiência tem particularidades, pois exige uma abordagem comportamental e planejamento clínico compatível às limitações físicas, emocionais e mentais do indivíduo. Também há que se ter atenção com o conforto desse paciente. É por isso que os alunos produzem almofadas popularmente conhecidas como “minhoca” e “calca da vovó”, que ajudam a diminuir a contenção física, já que o atendimento dura aproximadamente uma hora”, esclarece Renata.

Por todos esses fatores, a professora chama a atenção para que o cuidado com a saúde bucal faça parte da rotina familiar. “É importante que a prevenção seja constante, pois se trata de um público com complicações e, muitas vezes, com opções de tratamento restritas, o que agrava o sofrimento do paciente”, complementa.

SERVIÇO

Atendimento odontológico gratuito para pacientes com deficiência