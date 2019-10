MEC Universidades públicas de MS receberão recursos liberados pelo MEC Os valores já estão disponíveis para despesas de custeio das instituições

Foi anunciado ontem (30) pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que os recursos que estavam bloqueados em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal já estão liberados para universidades e institutos federais: de R$ 1,990 bilhão descontingenciado, 58% serão destinados, o que representa R$ 1,156 bilhão.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) receberá R$ 14.394.365,00; Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), R$ 5.952.330,00 e Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), R$ 4.387.653,00.

Os valores já estão disponíveis para despesas de custeio das instituições, como água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e outras prestações de serviço.

O anúncio do desbloqueio do orçamento foi feito no último dia 20 pelo Ministério da Economia. A liberação está prevista no decreto 10.028 publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (27).