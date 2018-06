PegFácil Usuários do transporte coletivo poderão comprar passagem e saber rota de ônibus pelo celular

O prefeito Marquinhos Trad lançou nesta quinta-feira (7) o aplicativo PegFácil, que facilitará a vida dos usuários do transporte coletivo. Pelo celular, o passageiro poderá comprar passagem de ônibus, verificar rota e até localizar o ônibus, identificando o tempo de espera em um ponto.

O aplicativo atende a um pedido do prefeito Marquinhos Trad, que apresentou ao Consórcio Guaicurus algumas solicitações para facilitar a vida do passageiro do transporte coletivo na Capital. O aplicativo PegFácil estará disponível usuários por meio do smartphone e pode ser baixado gratuitamente.“Este aplicativo faz parte do Programa Cidade Inteligente. Ele servirá para determinar os horários dos ônibus, e tudo poderá ser feito dentro de casa. Outra melhoria que vamos levar para a população está na renovação da frota de ônibus. Na próxima troca, no mínimo 50% deverão ter climatizadores ou ar condicionados. Essas exigências estão dentro do contrato”, declarou o prefeito.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso destaca que o aplicativo PegFácil foi criado pensando na acessibilidade.

“Em reunião com o consórcio no começo da gestão, apresentamos as ideias do programa de governo do prefeito Marquinhos Trad na área de tecnologia para melhorar o acesso às informações do transporte público, aumentar a inserção do usuário e facilitar a aquisição e a gestão dos créditos de qualquer lugar, sempre pensando na acessibilidade. Daí surgiu o aplicativo ‘Todos no Ônibus’ e o que está sendo lançado hoje”, completou Paulo.O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, destacou a facilidade proporcionada aos usuários do transporte coletivo. “Com este aplicativo, acabamos de vez com as filas para a aquisição do passe dos ônibus. Este é um resultado da parceria da Agetran, Agetec, Agereg e Consócio Guaicurus”.

Para o diretor-presidente da Assetur, João Resende, este é mais um compromisso que está sendo cumprindo com a Prefeitura de Campo Grande. “O aplicativo é muito importante e resolverá um dos grandes problemas, que era a aquisição dos passes, que antes só as pessoas jurídicas tinham acesso. Esta facilidade será disponibilizada para os usuários e deverá evitar filas e facilitar a vida de todos”, avaliou.

Aplicativo

Inicialmente aplicativo PegFácil estará disponível apenas para aparelhos com o sistema Andróide. IOS em 90 dias. Baixa de graça.

Quatro botões e um campo com a opção “Para onde você quer ir” → digita o endereço ou local – Shopping Campo Grande ou Santa Casa, por exemplo – e o aplicativo fornecerá as opções de rotas para se chegar de ônibus aos locais. Será aberta ainda uma janela com um mapa da rota escolhida por meio do Google. Outra opção é a compra de créditos pelo aplicativo.

No primeiro acesso o cliente preencherá um cadastro (com nome e número de cartão de credito, endereço de e-mail, número do telefone e data de nascimento) e daí em diante poderá comprar créditos para seu cartão de transporte.

Na opção “Linhas”, o cliente poderá indicar suas linhas favoritas. O aplicativo vai mostrar todos os pontos de parada dos ônibus desta linha e o tempo real dos próximos horários. Caso haja alguma mudança (itinerários ou horários) será enviada ao usuário informações sobre as atualizações efetuadas nas linhas indicadas. Essa função estará disponível em breve.

Na opção “Pontos de Ônibus”, o usuário terá informações sobre os pontos de ônibus mais próximos e poderá visualizar pelo Google um mapa para chegar ao local.

Finalmente, na opção “Pontos de Venda”, o cliente poderá visualizar os endereços e a localização, pelo Google, dos pontos de venda de créditos/cartões mais próximos. Com o aplicativo, o Consórcio Guaicurus poderá enviar mensagens a todos os seus clientes tendo um canal aberto direto com o usuário.