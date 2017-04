Saúde Vacinação contra a gripe começa na próxima semana em Campo Grande

Começa no próximo dia 18, a Campanha de Vacinação contra a Gripe e o objetivo deste ano é imunizar 197.737 pessoas do grupo de risco em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE), elaborou um cronograma para atender em todas as unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) da Capital.

Segundo recomendação do Ministério da Saúde (MS), indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior, devem receber as doses.

Pelo cronograma de vacinação, na primeira semana da Campanha (18 a 22/04) serão imunizados, exclusivamente, os profissionais de saúde e crianças menores de 2 anos. Na segunda semana (24 a 29/04), a prioridade são as gestantes, puérperas e menores de 5 anos, e no período de 02 a 12/05, os demais grupos. A vacina estará disponível em todas as 65 as UBSs e UBSFs.

Este ano, o Dia D acontece no sábado, dia 13 de maio, e vai contar com postos de vacinação nas UPAs Leblon, Santa Mônica e Vila Almeida além das UBSs e UBSFs. O posto de vacinação da Praça Ary Coelho vai funcionar de 08 a 20 de maio, e integrará a mobilização do Dia D.

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do MS, que não irá disponibilizar doses extras. Além disso, para cada semana que antecede o Dia D, as doses são exclusivas para a população estabelecida no cronograma.

“Pedimos a compreensão da população do grupo de risco para respeitar o cronograma de vacinação e providenciar os documentos exigidos. Somente assim, poderemos garantir que todos sejam imunizados de forma segura, transparente e sem os tumultos vistos em edições anteriores”, disse a coordenadora da CVE, Mariah Barros.

A quantidade de doses destinadas para Campo Grande foi estabelecido pelo MS com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e considera a população elegível ou do grupo de risco.