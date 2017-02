Economia Varejistas aguardam movimentação de consumidores com saques de saldo do FGTS na economia da Capital

Em 2016, o governo anunciou uma série de medidas com o objetivo de estimular a economia, e uma delas foi a liberação do saque de todas as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para trabalhadores que foram demitidos ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), a medida já era aguardada e vem em um bom momento para fomentar a economia. Em MS, cerca de 537.274 mil pessoas terão direito ao saque, com valor aproximado de R$ 564 milhões para os trabalhadores de MS.

Muitas pessoas já fazem planos com o dinheiro que terão direito. É o caso do administrador de empresas, Marcos Antônio Vieira da Cunha, que vai usar o dinheiro para fazer novos investimentos. “Acho que a melhor maneira é multiplicar dinheiro, fazendo investimento. É a melhor saída na minha opinião. Por exemplo, você pode pagar uma dívida atrasada, dar entrada em um carro, uma casa, fazer uma viagem, por exemplo. Eu prefiro fazer um investimento financeiro em moeda virtual, porque o rendimento tem me agradado”.

Já o empresário Rider Soares afirma que o momento é parar pagar contas habituais, mas também para ter capital e ter possibilidade de fazer novos investimentos. “Em um momento que vivemos ainda com uma crise econômica, o ideal é usar o dinheiro para deixar tudo sempre em dia. No meu caso, como sou controlado com as finanças, vou usar esse dinheiro para ter mais capital e futuramente fazer investimentos materiais, e em caso de imprevistos, já tenho uma reserva”.

Quem ficou feliz também foi o empresário Renato Gomes que pretende usar o saldo inativo para realizar um sonho: uma viagem ao exterior. “Eu fiquei feliz por sair esse dinheiro, a tempos me programo para uma viagem para o exterior e esse dinheiro vai complementar a realização desse sonho, que é assistir a uma partida de futebol americano nos Estados Unidos".

Comércio aquecido

Para o presidente da CDL-CG, Hermas Renan Rodrigues, a liberação do saque do saldo inativo do FGTS para os trabalhadores é uma das medidas que já eram aguardadas com expectativa pelo segmento varejista, com objetivo de fomentar a economia. Em Campo Grande, os comerciantes poderão auxiliar seus clientes em negociações em casos de débitos e também em novos negócios.

“Na verdade, considerando o momento econômico em que vivemos qualquer injeção de recursos na economia é bem-vindo. Muitos planos já estão sendo feitos para uso desses recursos, desde pagamento de dívidas, reserva para uso futuro, uma pequena viagem. O comércio aguarda com ansiedade esse dinheiro novo na economia e aplaude o Governo Federal pela iniciativa”, finaliza o presidente.



Serviço



Abertura de Agências da Caixa:

A Caixa Econômica informa que todas as agências em Mato Grosso do Sul seguem abertas hoje(17), com duas horas a mais, sete horas de atendimento:



Nas agências que abrem as 11h (capital), serão abertas às 9h e enceradas às 16h.

Nas agências que abrem às 10h (interior), serão abertas as 8h e encerradas às 15h.

Nas agências que abrem as 9h (interior), serão abertas às 8h e encerradas às 15h.

A Caixa criou um serviço exclusivo em seu site (www.caixa.gov.br/contasinativas) para facilitar o atendimento ao trabalhador que tem direito ao pagamento de conta inativa. Na página, o trabalhador pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.



Outra opção de atendimento aos trabalhadores é pelo telesserviço 0800 726 2017. No telesserviço será possível saber se a conta vinculada está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações sobre os canais de pagamento. Para realizar a consulta do saldo no 0800 ou no site, o trabalhador deve informar seu número de CPF e PIS/PASEP (NIS). (Com informações da Caixa Econômica Federal)