Arraial UCDB Venda de ingressos para a Festa Junina UCDB com preço especial para acadêmicos é prorrogada

Acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco podem adquirir o convite para a Festa Junina UCDB 2018 com preço especial até quarta-feira (16). Os universitários poderão comprar cada convite por apenas R$15, na Área de Relacionamentos (SeR) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na entrada principal no campus Tamandaré.

Para o público em geral, além do SeR, os convites podem ser adquiridos em outros dois pontos de venda: Gugu Lanches e barbearia A Banca. O valor do primeiro lote é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada). A maior festa junina de Mato Grosso do Sul será no dia 9 de junho, às 19h, no estacionamento do bloco A da UCDB e terá como atrações as duplas sertanejas: Marcos & Belutti, Max Moura & Cristiano, Hugo & Vitor e Mattos & Thobias. Mais do que música, o evento também trará barracas com comidas típicas.