Energia Vento forte derruba árvore sobre padrão e bairro fica sem energia Moradora de residência atingida relatou "susto" com a queda da árvore

Temporal que atingiu Campo Grande pelo segundo dia seguido, nesta quinta-feira (5), causou mais estragos e deixou rua no Vila Alba sem energia por mais de duas horas. Árvore plantada no canteiro central da rua Madri foi arrancada, por conta dos ventos fortes, e acabou arrancando o padrão de uma das residências.

Norma da Rocha, de 68 anos, que mora com o esposo e o filho, disse ao Correio do Estado que tomou um susto quando escutou a árvore caindo e arrancando os fios do padrão. "Faz horas que estamos sem energia elétrica e a rua está um perigo porque não tem sinalização", disse.

A moradora disse ainda que já cansou de reclamar com a prefeitura sobre o perigo das árvores no local e nada foi feito. "Agora é esperar ver se a Energisa vai fazer alguma coisa", finalizou.

TRÂNSITO



Como não sinalização no local, veículos estão tentando passar pela rua mas não conseguem por conta da fiação espalhada no chão. Outros veículos estão se arriscando para passar pelo local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Trânsito foram acionados, mas até o momento da publicação desta reportagem, não chegaram ao local.