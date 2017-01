Cidade Vereador firma compromisso de ajudar moradores do Arnaldo Figueiredo II

O vereador Otávio Trad (PTB) recebeu, em seu gabinete, a presidente da Associação de Moradores do Conjunto Residencial Arnaldo Estevão Figueiredo II, Suely Gomes dos Santos, que lhe entregou um ofício solicitando emenda parlamentar com intuito de melhorar as condições de lazer do bairro.

Suely requereu ao vereador emenda para aquisição de grades que serão instaladas ao redor do parque de recreação infantil do Conjunto Arnaldo Estevão Figueiredo II. O objetivo, segundo a presidente da associação de moradores do bairro, é evitar que o local se torne alvo de vandalismo assim como proporcionar condições adequadas de lazer para as crianças da comunidade.

Após receber explicações de Suely sobre a importância do pedido, o vereador Otávio Trad firmou compromisso de auxiliar os moradores do bairro quanto à aquisição de grades para o parque infantil. Além de permitir a manutenção do local, as grades também serão fundamentais para garantir a segurança das crianças que frequentam a área assim como a de suas famílias, afirma Suely. “Para nós moradores do bairro esta é uma grande vitória, conseguiremos cuidar melhor das nossas crianças e também manter o parque infantil em condições apropriadas para o lazer.”