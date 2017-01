Política Vereador novato na Câmara assume mesa diretora como 3º secretário

Epaminondas Neto, carinhosamente conhecido como Papy, é o vereador eleito mais jovem do Solidariedade e já iniciou seu mandato marcando presença na Câmara Municipal de Campo Grande (MS). Papy foi convidado a assumir a função de 3º secretário da mesa diretora do legislativo, um dos únicos da chapa em seu primeiro ano de mandato.

Papy é casado, tem uma filha, estudou gestão pública e esteve à frente de questões relacionadas às políticas públicas de emprego, assumindo o cargo de gestor do trabalho na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). Uma experiência que adquiriu pautada na organização, na união e na luta pela inclusão. Foi eleito pelo SD com 4.152 votos.

“Vejo a carreira política como uma vocação, uma missão que terei sempre o maior prazer em cumprir. Aprendi com a minha mãe que um homem precisa construir legados e este é o meu”, aponta o vereador.

Sobre o convite para participar da mesa diretora, Papy destaca que é uma satisfação e uma honra, mas, sobretudo, uma grande responsabilidade. “Nós vamos - e temos que ir - ao encontro do que a população espera de nós. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas estão descrentes da política, nós estamos aqui, dispostos a mostrar que é possível sim renovar, transformar, mudar. E trabalharemos incansavelmente pra isso, com toda a certeza”.

A eleição da Mesa Diretora, biênio 2017/2018, aconteceu na Câmara Municipal de Campo Grande logo após a posse dos vereadores no dia 1º de janeiro.

A primeira semana do parlamentar também foi marcada por vários encontros e reuniões, com destaque para a sua participação na Comissão Especial criada para acompanhar e buscar uma solução para a situação enfrentada por mais de 4.200 servidores da OMEP/Seleta de Campo Grande que foram demitidos e estão sem receber salários desde novembro.

“Essa questão envolve um clamor social muito grande em Campo Grande. É um total desrespeito com as leis e os direitos trabalhistas, que não podem deixar de serem resguardados. Temos que pedir uma cópia dos contratos e identificar o que o contrato previa”.

Os vereadores articularam encontros com o prefeito eleito para tomarem as primeiras providências junto ao Executivo e a agenda de reuniões segue durante os próximos dias. (Com assessoria do vereador)