Vereadores analisam três Projetos e um Veto na sessão de terça-feira

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam três Projetos e um Veto durante a sessão ordinária desta terça-feira (02).

Em turno único de discussão e votação, será apreciada Proposta de Emenda à LOM (Lei Orgânica do Município) 78/18, que modifica a redação do Inciso IV do Artigo 8º como também modifica a redação da Subseção II, do Caput do Artigo 81 e seus respectivos parágrafos, todos da Lei Orgânica do Município de Campo Grande. O projeto refere-se a utilização da denominação de Polícia Municipal pela Guarda Municipal de Campo Grande, sem alterar atributos. A proposta tem como autores os vereadores: Fritz, Carlão, João César Mattogrosso, Gilmar Da Cruz, Cazuza, William Maksoud, Enfermeira Cida Amaral, Dr. Wilson Sami, Pastor Jeremias Flores, Ademir Santana, Otávio Trad, Prof. João Rocha, Chiquinho Teles, Odilon De Oliveira, Eduardo Romero, André Salineiro.

Ainda, em segunda discussão e votação, os vereadores avaliam o Projeto de Lei 8.912/18, que dispõe sobre a criação do Programa “Adote um Campo de Futebol”, no âmbito do Município de Campo Grande e dá outras providências, de autoria dos vereadores William Maksoud e Carlão.

Os vereadores, também em segunda discussão e votação, analisam o Projeto de Lei 8.953/18, que institui, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande, os Jogos Universitários Campo-Grandenses (Jucg) e dá outras providências. A proposta tem como autores os vereadores Papy, Ademir Santana, Valdir Gomes e William Maksoud.

Ainda, está prevista análise, em única discussão e votação, do Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.833/18, de autoria do vereador Dr. Livio, que dispõe sobre a criação do Programa “Parceria Verde” e dá outras providências.

Palavra Livre - A sessão desta terça-feira também contará com a presença da Dra. Núbia Morais de Carneiro, médica com especialidade em Oncologia Clínica, que falará na Tribuna sobre o câncer de mama e a importância da prevenção. O convite para uso da Palavra Livre foi feito pela vereadora Dharleng Campos

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.