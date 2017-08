Campo Grande Vereadores votam um Veto do Executivo na sessão ordinária desta terça-feira

Por: Igor Matheus, com assessoria

Foto: Izaias Medeiros.

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Veto do Poder Executivo na sessão ordinária desta terça-feira (8).

Em única discussão e votação será votado o Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 8.469/17, autoriza a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar no âmbito de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Dr. Líveo.

Serviço

A sessão ordinária será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizadas na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.