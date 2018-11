Vestibular Vestibular de Verão UCDB 2019 oferece dez novos cursos presenciais

Prova será no dia 9 de dezembro Foto: UCDB

A ampliação da oferta de cursos de graduação é constante na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e, no Vestibular de Verão 2019, as novidades na educação presencial chegam a dez cursos. São seis opções novas na grade: Big Data e Inteligência Analítica (tecnológico), Engenharia de Alimentos (bacharelado), Engenharia de Produção (bacharelado), Gastronomia (tecnológico), Gestão de Recursos Hídricos (tecnológico) e Teologia (bacharelado). Outros quatro cursos já são tradicionais na Universidade, porém passam a ser oferecidos também no período noturno, atendendo demanda crescente: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Há também três cursos que voltam a ser oferecidos pela Católica: Fonoaudiologia (bacharelado), Redes de Computadores (tecnológico) e Serviço Social (bacharelado).

“Estamos atentos às necessidades do mercado e ao anseio dos jovens, que procuram carreiras novas ou mesmo horários alternativos para garantir seus estudos, como é o caso dos cursos da área de Saúde, que passam a ser ofertados em dois períodos: manhã e noite”, destacou a Pró-Reitora de Graduação da Católica, Rúbia Renata Marques.

As inscrições estão abertas de hoje (1º de novembro) até 3 de dezembro, no valor de R$ 30 e devem ser feitas pelo site www.ucdb.br/vestibular. Quem fizer a doação de alimentos não perecíveis na Área de Relacionamento (SeR), no campus Tamandaré, até dia 14 de novembro, terá isenção da taxa. A prova será aplicada no dia 9 de dezembro.

Os candidatos têm outras duas opções de ingresso: utilizando a nota do Enem ou a do Desafio UCDB. Convênios entre a Universidade e a Polícia Militar, Sindicato da Polícia Civil (Sinpol), Sindicato dos Delegados da Polícia Civil (Adepol) e Escola de Governo garantem 25% de descontos para os novos alunos; transferências externas também dão vantagens de até 25% para concluir o curso na Católica, assim como aqueles que pretendem fazer a segunda graduação na Instituição (egressos têm 30% e formados em outras instituições, 20%).

Qualidade

Além das novas opções, os vestibulandos poderão escolher, ainda, as mais de 48 graduações tradicionais da UCDB, com qualidade já comprovada. São 27 cursos de graduação presenciais, divididos entre bacharelados, licenciaturas e tecnológico. Os bacharelados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Filosofia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Zootecnia.

Entre as licenciaturas, a UCDB oferta vagas para Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras e Pedagogia, além do tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Na modalidade a distância, oferecida pela UCDB Virtual, são mais 21 cursos com inscrições abertas nesse processo seletivo de verão: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Filosofia, História, Letras, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Pedagogia, Processos Gerenciais, Secretariado, Serviço Social, Teologia e os cursos de Gestão Comercial, Cooperativas, Pública, Ambiental, Financeira, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos e Notariais. Os detalhes dos cursos e formas de ingresso podem ser consultadas no site www.virtual.ucdb.br .

A UCDB já se consolidou como a melhor universidade particular de Mato Grosso do Sul em rankings divulgados pelo Ministério da Educação, Guia do Estudante, Folha de S.Paulo, entrou outros avaliadores. No último Ranking Universitário Folha (RUF 2018), por exemplo, alcançou o Top 100 das melhores instituições do País, com destaque para a qualidade dos cursos, para a internacionalização e para a inserção do mercado de trabalho.

Novos cursos