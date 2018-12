Universidade Vestibular UCDB 2019: Lista de aprovados é divulgada nesta quarta-feira

Candidatos participaram do processo seletivo no último domingo (9) Foto: UCDB

A lista dos aprovados no Vestibular UCDB 2019 será divulgada na área do candidato disponível no site nesta quarta-feira (12), a partir das 17h, e quem garantiu uma vaga na Universidade Católica Dom Bosco pode fazer a matrícula entre os dias 13 e 18 deste mês. O procedimento deve ser feito na Central de Atendimento localizada no Bloco Administrativo, das 8h às 21h.

Para quem já é acadêmico, a matrícula pode ser feita antecipadamente com 10% de desconto até o dia 7 de janeiro de 2019. Caso a matrícula seja feita entre os dias 8 e 10 de janeiro do ano que vem o desconto será de 5% e para aqueles que optarem pela matrícula de 11 a 17 do mesmo mês o valor será integral. O procedimento deve ser feito na Central de Atendimento, localizada no bloco Administrativo do campus Tamandaré, das 8h às 19h. Vale lembrar que além do processo seletivo tradicional, os candidatos podem optar por ingressar na Católica com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Transferência e Portadores de Diploma

As solicitações de análise de currículo para alunos de outras instituições, que queiram transferir a graduação para à UCDB, podem ser feitas até 17 de janeiro de 2019, garantindo isenção de matrícula e 25% de desconto em todo o curso (valor para pagamento até o dia 5 de cada mês). Já os portadores de diploma, que desejam fazer a segunda graduação, as inscrições também podem ser feitas até 17 de janeiro de 2019, garantindo até 30% de desconto na mensalidade (valor para pagamento até o dia 5 de cada mês) para egressos da UCDB e de 20% para graduados por outras instituições.