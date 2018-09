Incêndio Vítimas de incêndio em que menina morreu continuam internadas A mãe da criança é a que está em estado mais grave

As três vítimas de incêndio em residência que ocorreu na manhã de ontem, em Campo Grande, continuam internadas na Santa Casa. Uma menina de três anos que também estava na casa morreu.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do hospital,a mãe da criança, de 29 anos, teve queimaduras de 2º grau nas mãos, no rosto e nos pés. Ela também inalou muita fumaça. Ela está consciente e orientada na área vermelha do pronto socorro do hospital.

A proprietária da casa, uma pastora evangélica de 53 anos, teve queimaduras de 1º grau no rosto e pescoço. Ela está na área verde do hospital, sendo acompanhada pela equipe de clínica e de cirurgia plástica.

A adolescente de 12 anos está na área verde do pronto socorro infantil. Ela teve queimaduras de 1º grau nas mãos e também inalou muita fumaça. Equipe de cirurgiões plásticos e clínicos gerais acompanham o estado de saúde dela.

O CASO

Uma menina de três anos morreu, na manhã de quinta-feira (27), no dia em que fazia aniversário e outras três pessoas ficaram feridas após o incêndio que ocorreu na manhã no bairro Center Park, em Campo Grande. A menina chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu ainda no local, mas não resistiu. Outras vítimas foram levadas para a Santa Casa.

Conforme as informações do tenente dos bombeiros Hamad Ali Aziz, no momento em que as chamas começaram estavam na casa, localizada na Rua Aurélio Leonardo de Souza, a menina, de três anos e a mãe dela. Uma pastora evangélica, que é proprietária da residência, e uma adolescente de 12 anos, filha da líder religiosa.