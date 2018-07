Especial Viva bons momentos com a sua família no Norte Sul Plaza Com academia, cinema, clínica de diagnostico, supermercado e maior Praça de Alimentação da cidade, o shopping reúne opções de compras, lazer e diversão para toda família

Foto: Divulgação Norte Sul Plaza

Inaugurado em maio de 2011, o Norte Sul Plaza é um shopping com arquitetura moderna e arrojada, que segue a tendência lifestyle ao utilizar iluminação natural nas praças do mall. Está localizado a apenas 2 km do Centro, atendendo completamente a região mais populosa da cidade! É acessível, proporcionando maior conforto aos clientes, como um dos poucos shoppings do Brasil projetado com a preocupação de fazer da sua área um espaço de livre acesso para todos. O empreendimento dispõe de banheiros adaptados com informações em braile, piso tátil nas calçadas e mais de 90 vagas exclusivas para idosos e portadores de necessidades especiais. De acordo com as pesquisas, o Norte Sul Plaza é considerado o Shopping mais acolhedor e simpático da cidade, onde mais de 600.000 frequentadores por mês usufruem da vasta gama de lojas, serviços, lazer e a maior Praça de Alimentação do Estado. É referência em promoções nas datas de varejo e liquidações, sempre com as melhores premiações da cidade e forte mídia de massa, tornando-se a primeira opção na compra do consumidor morador da grande área de influência composta por mais de 350 mil pessoas. No mix, trouxe grandes marcas para Mato Grosso do Sul como: Etna, Centauro Sports, Magic Games, Burguer King, Smart Fit e Cinépolis. São mais de 150 lojas, sendo 9 âncoras, 8 megalojas, rede Cinépolis de cinema, com sete salas stadium sendo três com tecnologia 3D e a maior praça de alimentação do Estado, com 1.400 lugares e 25 operações. Oferecemos: supermercado, agência de viagem, lotérica, farmácia, salão de beleza, caixas eletrônicos e muito mais.

FICHA TÉCNICA