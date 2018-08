UCDB Workshop Cem dias para o Enem contou com mais de 250 estudantes

Alunos de diversas escolas públicas e privadas participaram do aulão Foto: UCDB

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) recebeu na tarde de ontem (30) mais de 250 estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de Campo Grande para participarem do workshop “Cem dias para o Enem”. Eles contaram com muitas dicas de professores da Católica para a prova do Enem (4 de novembro) e do Desafio UCDB (20 e 21 de outubro).

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o Projeto Conecta, que são projetos a serem desenvolvidos pela Instituição ao longo dos próximos anos, sendo que alguns já foram lançados, como a nova entrada principal, bloco D e a Área de Convivência. “Muitas coisas estão em andamento e tenho certeza de que vocês vão utilizar bastante. Uma ótima nota no Enem e no Desafio UCDB”, destacou o diretor de Comunicação da Católica, Jakson Pereira, na abertura do workshop.

A psicóloga Flávia Maria Feroldi Ferreira abriu o aulão dando dicas sobre como não perder o foco nos estudos, como desconectar das redes sociais, superar o medo, a ansiedade e ter equilíbrio no dia a dia. “São possibilidades de tomar consciência do que passa pela nossa cabeça, de exercitar o pensamento, estudar em ambientes tranquilos e ser otimista”, ponderou a psicóloga.

Temas da atualidades e história foram comandados pelo professor Fortunato Bennet, que alertou os alunos que muitas datas comemorativas são lembradas nas provas do Enem e do Desafio UCDB, destacando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele observa ainda que é preciso ficar ligado nas campanhas institucionais do governo federal, como ocorreu no Dia Mundial dos Refugiados, lembrando os venezuelanos que estão entrando no Brasil pela fronteira com Roraima.

A organização dos estudos é de fundamental importância para que todo o conteúdo seja absorvido. “Faça uma lista de objetivos, utilizem post it e canetas coloridas para marcar aquilo que mais está com dificuldade e aquilo que está fácil, descubra o horário na qual você é mais produtivo, exercite-se, lembrando que estudar a noite é importante, mas dormir bem também”, explicou a coordenadora do curso de Pedagogia, professora Ana Paula Gaspar Melim.

Para a redação do Enem e do Desafio UCDB deve-se observar uma introdução breve com seu ponto de vista sobre o tema, traçando uma estratégia, contextualizando o texto e finalizar com proposta de intervenção. A coordenadora do curso de Letras, Neli Porto Soares Betoni, aponta ainda que “é preciso organizar as ideias, evitar gírias, gerúndio, palavras estrangeiras, cuidar da gramática, ortografia, acentuação, regência e escrever legível”.

Ao final de cada aula, os estudantes puderam fazer perguntas e também concorreram a brindes. Em primeira mão, eles ficaram sabendo da abertura das inscrições para o Desafio UCDB. Os interessados devem entrar no site http://desafio.ucdb.br/ para saber mais informações sobre como as escolas podem concorrer a bolsas de estudos no Desafio UCDB. As provas serão realizadas nos dias 20/10 (nas escolas inscritas) ou 21/10 (na UCDB para inscritos individuais). Os alunos que obtiverem os melhores resultados serão contemplados com bolsas de estudo de 50% a 100% para cursos de graduação da UCDB, a partir do primeiro semestre de 2019. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-3559.

Veja galeria de fotos do evento.