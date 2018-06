Graduação XII Feira de Negócios da UCDB traz 16 expositores de vários segmentos

Expositores trazidos pela XII Feira de Negócios da UCDB atenderão a comunidade acadêmica e o público externo no saguão do bloco B Foto: UCDB

Empresas especializadas em roupas, alimentação, produtos de utilidades domésticas e até mesmo em encaminhamento para o mercado de trabalho marcam presença durante a XII Feira de Negócios da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) que começa hoje (4) e segue até quarta-feira (6). Ao todo, são 16 expositores que estarão disponíveis para atender a comunidade acadêmica, durante os três dias, a partir das 7h, no saguão do bloco B do campus Tamandaré.

“O evento é aberto para os nossos acadêmicos e também para as pessoas de fora da Universidade. Esse já é o décimo segundo ano que promovemos essa ação e percebemos que, a cada edição, os empresários fazem questão de participar, pois mais do que vender, esse é um ambiente propício para que eles possam fazer uma prospecção da marca e conquistar novos públicos”, comentou o professor Ivanir Casagranda, um dos organizadores do evento.

Além da mostra de produtos, a feira, promovida pelos cursos de Administração e de Ciências Contábeis da Católica, traz várias oportunidades para que os participantes adquiriram mais conhecimento por meio de palestras e oficinas. Na noite desta segunda-feira (4), a abertura oficial do evento, que tem início às 19h, no anfiteatro do bloco B, vai contar com a participação do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Elias Verruk, que irá abordar o tema “Os rumos do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

Na mesma data, também estará presente o diretor presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro, que vai falar sobre uma questão séria e de grande relevância para o empresário: o consumo energético. “As duas palestras irão trazer os temas com a abordagem voltada para o mundo dos negócios. Convidamos a Energisa, por exemplo, pela empresa ter feito parceria conosco em um projeto de eficiência energética realizado na comunidade quilombola de Furnas de Dionísio, é importante que essa iniciativa seja mostrada para o empresário, além disso, também será falado sobre a energia solar fotovoltaica, que é a conversão direta da luz em eletricidade”, esclareceu a coordenadora do curso de Administração, Maria Aparecida Canale Balduíno. Depois das palestras, às 21h45, haverá um debate com o tema “Política também é negócio”.

Programação Feira de Negócios

Além das duas palestras previstas para a primeira noite de evento, amanhã (5), serão realizadas quatro oficinas simultaneamente, das 19h30 às 20h30. Os temas propostos são: “Tomada de decisão empresarial com business intelligence”; “Previdência privada”; “Cuidados na hora de abrir seu negócio” e “Gestão tributária para os pequenos negócios: simples nacional e casos práticos”. Interessados em participar das oficinas devem fazer a inscrição prévia por meio do site da UCDB, basta clicar aqui.

Durante a noite, a partir das 20h40, também haverá um show musical com Danilo Bachega e Sax in live. Além disso, dá-se início às 21h30, a uma gincana voltada para os acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis. Segundo Maria Aparecida, a gincana segue até quarta-feira (6), com a proposta de integrar as disciplinas dos cursos e também proporcionar aos alunos uma vivencia empresarial.

“Os acadêmicos dos dois cursos serão mesclados em equipes e, partir daí, terão que executar tarefas que trazem questões vistas em sala de aula. Os grupos que desenvolverem as atividades com êxito e tiverem os melhores resultados na competição serão premiados. Eles podem ganhar produtos disponibilizados pelos expositores e até um ponto na média”, explicou a coordenadora de Administração.

Por fim, também no último dia de evento (6), às 19h30, no anfiteatro do bloco B, terá palestra “Startups: negócio de futuro ou futuro dos negócios?”. O assunto será abordado pela professora do Centro Universitário de João Pessoa, na Paraíba, e referência na área, Sandra Ferreira de Lima. Na data, será realizado durante o intervalo, às 20h40, um desfile de moda promovido pela UCDB Store com a participação dos acadêmicos que integram a Liga das Atléticas da Católica. Já, às 21h, haverá uma votação e serão anunciados os alunos vencedores da gincana.

Para obter mais informações sobre o evento entre em contato com a coordenação do curso de Administração por meio do número (67) 3312-3823.