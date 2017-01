Interior 1º dia do ano não muda a situação e dois homicídios são feitos em frente a lanchonete "Os jovens de 17 e 22 anos e foram surpreendidos"

Foto: Reprodução/Tá Na Mídia Naviraí

No raiar de domingo (1º), um adolescente de 17 anos e um rapaz de 22 anos foram assassinados a tiros em Itaquirai, município distante 402 quilômetros de Campo Grande. Márcio Gabriel Moreira e Diego Dias Passarini estavam na frente de uma lanchonete quando foram surpreendidos pelo atirador.

De acordo com informações da polícia, os amigos estavam sentados no pátio da lanchonete, na Avenida Mato Grosso, centro. Por volta das 5 horas, o suspeito chegou em uma motocicleta Honda Broz vermelha e atirou várias vezes.

Segundo o site local,Tá Na Mídia Naviraí, o adolescente foi atingido por um tiro no pescoço, correu e caiu na frente de uma casa. Diego foi atingido por um tiro na cabeça, caiu no local e o autor dos disparos se aproximou e atirou mais vezes.

Os dois jovens foram socorridos por populares e levados ao hospital. Márcio chegou já sem vida e Diego chegou a ser transferido para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Militar e Civil estiveram no local do crime e testemunhas revelaram o nome do suspeito de cometer o crime, um rapaz de 20 anos.

O caso foi registrado como homicídio simples e é investigado.