Três Lagoas 2º BPM realiza Operação Três Lagoas Segura II

A Operação Três Lagoas Segura II foi deflagrada nessa quarta-feira (21.2), no período das 7h às 00h. A ação teve como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo em toda a área do 2º Batalhão, bem como reprimir ações delituosas e consequentemente garantir a segurança da população promovendo a ordem pública.

Participaram da operação 92 policiais militares e civis, incluindo o comandante da unidade, tenente-coronel QOPM James Magno Morais Silveira; o subcomandante, major QOPM Ênio de Souza Soares; 15 funcionários civis; além dos Agentes Municipais de Trânsito que contribuíram na realização das blitzes.

No decorrer do dia foram realizadas cinco blitzes, na qual 221 motos e 103 veículos quatro rodas foram fiscalizados. Ainda durante as ações, um veículo com queixa de furto foi recuperado e 37 foram removidos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (detran), local.

Por volta das 8h40, uma pessoa foi presa em flagrante pela Força Tática após cometer um furto na área Central, sendo posteriormente constatado que o mesmo já possuía um mandado de prisão. Logo após, a equipe realizou a abordagem de um indivíduo no bairro Nova Independência o qual após checagem foi constatado que o mesmo também possuía um mandado de prisão em aberto.

No período vespertino um homem de 23 anos foi detido pela prática de direção perigosa e falta de permissão ou habilitação para dirigir. Às 17h policiais militares da Radiopatrulha prenderam autor de ameaça após o mesmo tentar agredir sua esposa no Condomínio Novo Oeste.As abordagens continuaram e por volta das 19h50 um homem de 42 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão no bairro Carioca por policiais militares da Radiopatrulha. Ainda no período noturno, um casal foi preso pela Força Tática pela prática de furtos na área Central.

Equipes da Polícia Civil realizaram a prisão de cinco pessoas envolvidas em um furto ocorrido no bairro Vila Piloto. Com os autores foi apreendida uma arma de fogo.

Ao final da operação 455 pessoas foram abordadas, dentre elas, 13 foram conduzidas à Delegacia. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e duas pessoas foram presas por descaminho, além da apreensão de 145 pacotes de cigarro.

O 2º Batalhão de Polícia Militar tem realizado frequentemente operações policiais, com a intenção de coibir a criminalidade, apreender substâncias entorpecentes, armas, e retirar de circulação pessoas foragidas da Justiça.