9ºBPM prende autores de furto e recupera objetos roubados

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares do 9ºBPM prenderam dois homens ambos com quarenta anos, nesta quarta (07), na Vila Margarida.

Por volta das 17h20, a equipe de serviço foi acionada pela vitima no pelotão do Margarida, informando furto à sua residência, que foi arrombada e teve seus pertences subtraídos, e um segurança da região seguiu os autores, o qual soube identifica-los e saber do paradeiro dos suspeitos e dos produtos furtados.

Diante dos fatos Vítima e testemunha acompanharam, ate a residência o qual foi localizado o autor do furto e que diante dos fatos acabou confessando o crime, posteriormente disse onde estaria o segundo autor, que também foi localizado. Diante dos fatos a vítima e testemunha disseram que o vigilante viu os autores vendendo o material furtado em uma loja de material reciclado.

Em ato contínuo até o referido endereço, a equipe entrou em contato com o proprietário do estabelecimento que confessou a compra de aprox. 30,5 Kg de cobre no valor de R$ 10,00(dez reais) o quilo.

Destarte os envolvidos e objetos recuperados foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, para as providências que o caso requer.