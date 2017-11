9ºBPM prende cinco homens e uma mulher por tráfico de drogas

Policiais Militares do 9ºBPM prenderam cinco homens e uma mulher com idades entre dezoito vinte e dois anos, neste feriado prolongado.

A equipe de serviço realizava patrulhamento no Bairro Jardim Noroeste quando avistou um indivíduo em atitude, e foi então realizada a abordagem, foram encontradas 14 porções de substancias análogas à maconha totalizando 304,00 (trezentos e quatro gramas.)

Em ato contínuo a guarnição foi verificar uma denúncia de que teria um ponto de distribuição de entorpecente no bairro Vila Margarida, ao realizar diligencia pela região a equipe avistou um veículo Yamaha Fazer em frente da casa denunciada, que neste momento foi realizado a busca pessoal, sendo então localizada em seu bolso uma porção de substancia análoga à cocaína, totalizando 13,4 gramas e o total de R$82,00. Que dentro da residência foi localizado 01 pote com diversas moedas que totalizaram R$69,40 e outra porção de substancia análoga à cocaína e mais duas pessoas.

Em ronda pela Av Monte Castelo avistamos o veiculo CG Honda Titan com dois ocupantes sendo esta conduzida pelo autor em atitude suspeita, então realizada abordagem. Após revista pessoal foi localizado no bolso de seu casaco 02 porções de substancia análoga à maconha (embalada em plástico filme) e o total de R$155,00 em dinheiro trocado indagado admitiu que realizava o TRAFICO DE DROGAS na modalidade do DISK DROGA, inclusive no desenrolar da ocorrência recebeu dezenas de ligações de diversos números sendo confirmado que são usuários solicitando droga. Que a maconha encontrada pesou 650 gramas sendo 07 porções e 01 tablete, sendo que este foi localizado dentro de uma mochila e ainda 06 papelotes pesaram 4,7 gramas de substancia análogas à cocaína (forma pura), 01 peneira, 01 rolo de plástico.

Diante da situação, os autores e os ilícitos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.