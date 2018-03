'Av. Mato Grosso' A caminho da lotérica dono de posto de combustíveis tem R$ 54 mil roubados 'Após o “limpa”, o ladrão fugiu em uma motocicleta, que esperava por ele na esquina'

Foto: Reprodução

O dono de um posto de combustíveis, foi surpreendido por ladrões quando saía de seu estabelecimento para efetuar um depósito na agência bancária localizada em frente ao posto. O crime ocorreu na tarde de ontem, terça-feira (13), na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

Segundo o registro, a quantia levada pelos criminosos totalizou R$ 54 mil e do valor estava nas meias da vítima. O empresário relatou que costumeiramente efetua os depósitos às 15h30 e na terça, estava com boletos para pagar e dinheiro, além do interior das meias, também na cintura.

Ao chegar na agência bancária, vítima foi surpreendia por um homem armado anunciando o assalto e exigiu todo o dinheiro. O criminoso tinha conhecimento da rotina do empresário, pois exigiu o que estava guardado nas meias. Após o “limpa”, o ladrão fugiu em uma motocicleta, que esperava por ele na esquina.

Na delegacia, ele contou estranhar o bandido saber onde ele guardava o dinheiro, e que na agência bancária todos os sete funcionários sabiam de sua rotina.