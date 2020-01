ABUSO SEXUAL 'A mãe segurava a menina e o pai praticava o abuso', diz delegada Caso de quatro irmãos encontrados sozinhos em casa, no Jardim Tijuca, em Campo Grande

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul segue com a investigação sobre o caso dos quatro irmãos encontrados sozinhos em casa, no jardim Tijuca, em Campo Grande. O que já está confirmado é que a menina de 7 anos era estuprada. "A mãe segurava e o pai praticava o abuso", afirma a delegada Franciele Candotti Santana, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada, as três crianças e o adolescente de 13 anos falaram sobre os abusos. Um deles consta em um vídeo feito por uma testemunha. "Contém cenas de estupro contra a filha mais nova. As crianças confirmaram todos os fatos".

E esta não é a primeira vez que o pai é suspeito de estupro. Ele tem passagens pelo crime e também por importunação sexual, em Corumbá, de onde a família é. Lá ele também respondeu a um processo já sentenciado pelo qual está foragido.

A polícia e o Conselho Tutelar chegaram até as crianças após terem recebido o vídeo com o abuso. Na casa, os irmãos de 3 a 13 anos "estavam em uma situação bastante deplorável".

"Elas estavam vivendo em uma sujeira danada. Sem alimentação nenhuma, uma bagunça. Uma situação de abandono mesmo", fala a delegada.

Os pais das crianças vão responder, além do estupro, por ameaça e abandono intelectual. Elas eram intimidadas a não falarem sobre o que passavam e desde o ano passado não iam à escola. "O pai ameaçava para elas ficarem caladas, ficarem em silêncio com relação ao estupro", conta Franciele.

O celular do adolescente foi apreendido e, na análise inicial, não contém nada de ilícito. Porém, diante da possibilidade de ter apagado arquivos, o aparelho será encaminhado para perícia. A polícia vai ouvir também outras pessoas sobre o caso. Os irmãos estão em um abrigo.