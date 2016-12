Vítimas indefesas Acabou o espirito de final de ano e assaltantes continuam a apavorar senhores idosos "Ladrão se passa por policial e leva a grana de senhor comerciante"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O espirito do bem não reina mais nos finais de ano, como reinava outrora e para acabar de vez com a situação de liberdade do cidadão, ladrões e pessoas sem índoles nenhuma passaram a espancar, roubar senhores de idade o que sem dúvidas é lamentável, pois a maioria das vítimas são senhores acima dos 60 anos.

Desta vez um ladrão se passou por policial e roubou cerca de R$ 500 de um comerciante de 61 anos, nesta segunda-feira (26), no Bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vitima contou que atendia na sua loja de variedades, quando um homem forte chegou e se apresentou como policial.

Com documento em mãos, o suposto policial disse que se tratava de mandado de prisão contra o idoso. Simulando estar armado, o homem questionou o comerciante se os produtos da loja tinham nota fiscal e se a vítima portava arma de fogo.

Depois de vários questionamentos, o suspeito avistou a carteira do idoso em cima do balcão, pegou R$ 500 em dinheiro e entrou em um veículo Corsa, de cor branca. Antes de ir embora, o homem ainda fez o comerciante garantir que não devia nada para a Justiça.

O caso foi registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da 4ª Delegacia de Polícia Civil.