Fronteira Ação conjunta da PRF e RF aprende mais de meia tonelada de drogas

Fiscalização conjunta da Policia Rodoviária Federal e Receita Federal apreende carga de droga em mesa de Bilhar na fronteira com o Paraguai.A mesma ocorreu na tarde de quinta feira (08) na BR 463 quando os agentes deram ordem de parada ao veiculo da marca Ford F350, cor branca, placa HRG 4851, com sinal de adulteração, cujo motorista desobedeceu a ordem pela que foi realizado um acompanhamento tático, quando os ocupantes entraram em um caminho vicinal onde abandonaram a camionete com 750 kilos de maconha que se encontravam escondidos em duas mesas de bilhar que era transportada na carroceria da camionete.

Os agentes realizaram buscas pelos ocupantes da camionete que se embrenharam em uma mata existente nas imediações com o que não foi possível sua localização, pela que o veiculo juntamente com a carga foi encaminhado ao DP da Policia Civil para os procedimentos cabíveis.