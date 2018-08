Dourados Ação conjunta prende trio em "comboio do tráfico"

Na noite de ontem (20/8), policiais federais e rodoviários federais apreenderam grande quantidade de entorpecentes em trecho da BR-463. Após apurar denúncia de que comboio se deslocaria na rodovia em direção a Dourados, agentes tentaram identificar os integrantes do grupo criminoso.

Diligências na região permitiram a identificação de três veículos se deslocando em atitude suspeita. Após ordem de parada, dois veículos que se encontravam carregados de entorpecentes empreenderam fuga, sendo prontamente interceptados.

O terceiro veículo também identificado foi abordado e seu condutor preso. Ao momento da fuga, um dos veículos perdeu o controle, capotando às margens da rodovia. Foram apreendidos aproximadamente 1.460kg de maconha.

Um dos carros com queixa de furto/roubo, outro com sinais adulterados e com placas falsas, bem como três pessoas foram presas e conduzidas à delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.