Dourados Ação conjunta recupera veículo e prende quadrilha de assaltantes

Um trabalho conjunto realizado por policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira), do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, recuperaram uma caminhonete roubada e prendem os autores envolvidos.

Foram presos Matheus Eduardo Paulino Costa, 21 anos, Eduardo Rodrigo de Souza, 44 anos, Diogo Isfran Vargas, 24 anos, e Thaiano Flores Carvalho, 22 anos.

Neta quinta-feira, dia 10 de maio, dois homens armados invadiram a residência de uma família na cidade de Laguna Caarapã, ocasião em que roubaram uma caminhonete Toyota Hillux, dinheiro e alguns bens da família.

Na manhã desta sexta-feira (11), policiais militares abordaram a caminhonete na cidade de Dourados e prenderam e encaminharam para a Defron, Matheus, que dirigia a caminhonete.

Policiais da Defron, que vinham investigando junto com policiais do DOF uma quadrilha de assaltantes de veículos que atua na região, efetuaram diligências e identificaram Eduardo Rodrigo, como um dos autores do roubo e efetuaram sua prisão na tarde de hoje no bairro Terra Roxa, em Dourados.

Após a prisão de Eduardo, policiais da Defron foram até Laguna Caarapã, onde identificaram as pessoas de Diogo e Thaiano, que teriam auxiliado Matheus e Eduardo a realizarem o roubo.

Os policiais foram informados que Diogo e Thaiano estariam em um veículo VW/Gol, retornando da cidade de Nova Andradina, e solicitaram o apoio dos policiais da PMR (Polícia Militar Rodoviária) que abordaram e contiveram os autores até a chegada dos policiais da Defron.

Eduardo e Diogo cumprem pena na PED (Penitanciária Estadual de Dourados) e estavam gozando do benefício da saída temporária do dias das mães. Matheus também cumpria pena na PED e havia ganhado a liberdade há uma semana.

Eduardo, Matheus, Diogo e Thaiano foram autuados em flagrante na sede da Defron, em Dourados, por roubo e associação criminosa e encaminhados para uma das celas do 1º DP de Dourados onde permanecem a disposição da justiça.