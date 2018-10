Tráfico Ação da PRF: seis pessoas são presas, três carros e 474 quilos de maconhas apreendidos em MS

No início da tarde de quarta-feira (24/10), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 474 quilos de maconha, três carros e prendeu seis 6 pessoas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Campo Grande.

Durante fiscalizações no km 466 da BR-163, equipe em ronda abordou um VW Golf com placas da Capital, conduzido por uma mulher de 25 anos, acompanhada de outra da mesma idade. Ambas demonstraram muito nervosismo e contradições acerca dos motivos da viagem, informando que residiam em Amambai e que iriam para Campo Grande.

Desconfiados de que ambas estivessem realizando serviço de batedor de alguma carga ilícita, informaram a equipe da Unidade Operacional de possíveis veículos transportando ilícitos naquele momento.

Foi então o VW/Gol com placas de Campo Grande conduzido por um homem 36 anos foi abordado. No carro havia passageiro de 36. A dupla da mesma forma, demonstrou nervosismo com a abordagem policial e segundo eles, eram de Amambai e viajavam para Campo Grande.

Nesse mesmo instante, outra equipe abordou um Honda/Civic com placas de Campo Grande, conduzido por um homem 24 anos tendo uma mulher de 18 como passageira. Nenhum dos dois apresentou documento de identificação.

Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de maconha cobertos com um pano preto. No veículo havia também um rádio telecomunicador.

Questionado, o condutor disse que reside em Amambai e admitiu que fora contratado para realizar o transporte da droga de Dourados para Campo Grande e que receberia, no destino, a importância de R$ 8 mil.

A convergência de informações entre os três veículos e os seis abordados fizeram a equipe realizar buscas no Golf e no Gol, onde encontraram os rádios telecomunicadores na mesma frequência do rádio no Civic, sugerindo que os ocupantes destes dois veículo faziam serviço de “batedor”, informando de fiscalizações policiais durante a viagem.

Realizado a identificação veicular nos três automóveis foi constatado que o Honda/Civic era na verdade, produto de furto/roubo em São José dos Campos (SP).

Todos os seis envolvidos, juntamente com os veículos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Campo Grande para as providências cabíveis. Após a pesagem a droga totalizou 474.8 kg de maconha.