AÃ§Ã£o da Senad e policia civil culmina na prisÃ£o de pistoleiro que teria participando na execuÃ§Ã£o de

Fronteira Ação da Senad e policia civil culmina na prisão de pistoleiro que teria participando na execução de

Foto: Porã News

Os presos foram identificados como, Edson de Lima (53) preso na tarde de segunda feira (26) por volta das 17:00hs, no bairro da Granja pelos investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios, quando chegava a uma creche para pegar a filha, já a esposa identificada como Antônia Aguiar Moreira Neta (29) foi presa em uma residência situada na rua Sauce do bairro Obrero na cidade de Pedro Juan Caballero em uma ação coordenada dos investigadores da Policia Civil e da SENAD com o apoio do promotor de justiça Armando Cantero.

Na residência a policia apreendeu uma pistola 9mm da marca Glock com quatro carregadores, um veiculo da marca Mercedes Benz, placa BTH 110 Paraguai e cinco aparelhos de celular que por ordem do promotor de justiça foi encaminhado juntamente com a presa a base da SENAD na cidade de Pedro Juan Caballero, onde a promotoria devera apresentar o caso a justiça e posteriormente entregar a cidadã brasileira as autoridades do Brasil.

Segundo informações, a prisão do casal se deu após um trabalho de investigação pelo assassinato violento do investigador do SIG (Setor de Investigação Geral) Wescley Dias Vasconcelos (37) executado com mais de 30 tiros de fuzil AK 47 e 7.62, na tarde de terça feira (06) de março por volta das 18:20hs, quando chegava em uma residência situada na rua Campo Grande no bairro Reno da cidade de Ponta Porã, a vitima transitava em um veiculo oficial da marca Fiat, cor preta, placas HTO 3263 do estado do Mato Grosso do Sul, acompanhada pela funcionaria da justiça, cedida a Policia Civil, identificada como, V.N., que recebeu quatro impactos de fuzil, mas se encontra fora de perigo.

O investigador teria sido executado a mando do foragido da justiça brasileira Sérgio de Arruda Quintiliano Neto (32), vulgo “Minotauro”, que segundo o promotor de justiça estaria também utilizando documentação em nome de Celso Matos Espindola, cuja residência e local comercial foram alvos da policia na manha de segunda feira, onde o mesmo não foi encontrado, já no lava jato de propriedade de “Minotauro” foi encontrados vários bidões de Hidróxido de Potássio, que segundo a policia, seria utilizada para o preparo da pasta base de cocaína, no local ainda foram apreendidas balança, varias caixas de ferramentas, macaco hidráulica e formo utilizado para preparo e cozimento da pasta base de cocaína e Edson de Lima seria um pistoleiro de aluguel a serviço de “Minotauro” pela que os investigadores da Delegacia de Homicídios da Policia Civil realizaram um monitoramento que culminou na prisão do mesmo na tarde de hoje em Ponta Porã e de sua esposa na residência situada na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.