Jardim Noroeste Ação e derrota de bandido marcam tentativa de assalto nesse domingo na Capital "Segundo depoimento das vítimas, o autor queria assaltá-las; autor afirma que foi atropelado"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem de 27 anos não pensou duas vezes ao sofrer uma tentativa de assalto na noite deste domingo (18), no Jardim Noroeste em Campo Grande. A vítima reagiu à tentativa de assalto no momento em que deixava sua casa para ir a uma igreja na região, tentou fugir em alta velocidade e cehgou a trocar socos com o ladrão. De acordo com o registro o homem agiu pensando em tirar a mulher, que está grávida, de risco.

Segundo registro de ocorrência feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro, o crime ocorreu por volta das 19h do domingo (18). A vítima deixava sua residência dentro de sua caminhonete Ford Courier, quando notou a aproximação do acusado em uma moto, já gritando anunciando o assalto.



Sem se intimidar, o homem decidiu arrancar com o veículo. Atropelou o suposto ladrão e arrancou, mas quando se deu conta, notou que o tal homem havia pulado na caçamba de seu veículo, e ainda estava disposto a concluir o ato criminoso.

Em depoimento a vítima disse que foram cerca de cinco minutos de pânico e embate entre vítima e autor do crime. Ainda segundo o registro, primeiro, o acusado bateu constantemente com o capacete no capô, exigindo que ele parasse. Depois, com o carro parado, ambos começaram a brigar e trocar socos. “Você é um homem morto”, teria ameaçado o ladrão.



Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito, de 31 anos, foi localizado e identificado. Alegou que perseguiu o condutor por um motivo simples: havia sido atropelado e queria tirar satisfações.



A polícia vai investigar o caso. Afinal a vítima alega que tudo não passa de desculpa. Disse que tão logo acionou a PM, o acusado ligou para supostos comparsas dizendo para buscarem sua moto e uma provável mochila que deixara na frente da casa do condutor ao pular na caminhonete.